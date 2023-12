„Já jsem říkal, že jsem prohrál sázku, kdo se rozpláče dřív. Byl jsem nadšený, čekalo se, že to bude emotivně vypjatý večer – a byl,“ prozradil s úsměvem. Avšak Eva jeho slzy neviděla, a tak by v sázce klidně pokračovala dál. „Takže prohrál Jakub, ale já jsem to neviděla, takže to nemusíme brát a můžeme v sázce pokračovat,“ podotkla česká sportovkyně.