Nejen některé diváky, ale ani Dariju Pavlovičovou (22) a Dominika Vodičku (27) by na začátku soutěže StarDance nenapadlo, že se dostanou až do finále, kde jsou už jen krůček od vítězství.

„Je to úžasný a vděčný pocit. Jsme tam díky divákům a velmi děkujeme za podporu,“ řekla herečka Super.cz krátce po předposledním přenosu. „Nenapadlo nás to, že bychom mohli být až ve finále,“ dodal Dominik.

Taneční pár zároveň přiznal, že deváté kolo bylo velmi náročné. „Bylo to strašně náročné, hrozně málo času, náročné tance, nervy,“ prozradila Darija. „Deváté kolo je taková lavina, rozjede se to v pátém kolo a v devátém už se to na vás celé hrne a utíkáte centimetr před tím. No a pak je finále, to vyvrcholení. Všechno utichne a je klid. My jsme tu lavinu překonali a jsme velmi rádi,“ vysvětlil Dominik.