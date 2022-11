Šaty spíchnuté na poslední chvíli, zato klenoty za skoro 4 miliony: Operní diva Pavlína Senič trumfla i modelky

Pavlína Senič Foto: archiv AutTalk

A to nejen šperky Alo Diamonds, kdy se ověsila náušnicemi, prstenem a náramkem v hodnotě 3,8 milionu korun. V rámci udržitelnosti totiž zvolila model, který na nikom jiném neuvidíte. "Základem jsou šaty z bazaru Be Charity Báry Nesvadbové, které jsme vybrali s mým stylistou Martinem Gruntorádem ve spolupráci s návrhářem Mírou Bártou. Doplnily se transparentními rukávy. Ale byly to nervy, protože Míru odvezla sanitka s otravou, takže jsem do poslední chvíle nevěděla, jestli je stihne dodělat," řekla Super.cz Pavlína, která přes léto výrazně zhubla.

Na svého stylistu Jiřího Hofbauera vsadila i herečka Klára Issová (43). Ta své šaty doplnila akvamarínovými náušnicemi a prstenem dohromady za milion korun od stejné značky jako Pavlína, které byly ve stejné barvě jako její róba. Hostitelka večera Kateřina Sokolová (33) byla, co se ozdob týče, nejskromnější, její šperky Halada stály "pouhých" 200 tisíc korun.Výraznější by se ale ani k modelu od Tatiany Kovaříkové z návrhářčiny aktuální kolekce nehodily.

Jak to dámám slušelo, se podívejte v naší fotogalerii. ■