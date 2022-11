„Nahý“ model nebyl jediný luxusní a odvážný kousek. Adéla Gondíková v šatech za celkem půl milionu!

Adéla Gondíková Foto: Super.cz/FTV Prima

Adéla Gondíková (49) si díky své herecké a moderátorské profesi vyzkouší řadu kostýmů. Do této kategorie spadají i kousky, které jí televizní stylisté vybírají pro konkrétní moderátorské akce. V show Můj muž to dokáže šlo o výrazné modely z dílny Alice Abraham a Kláry Klempířové za víc než půl milionu.

Šlo o róby extravagantní, pestré a v některých případech i dost sexy. „Musím říct, že ve všech šatech jsem se cítila opravdu dobře. Byly krásné. Dokonce mi je chválili i muži, to mě překvapilo, protože ti si většinou takových věcí nevšímají nebo to neříkají,“ pochvalovala si Adéla.

Nejvíc se jí líbily červené krajkové šaty a kupodivu i světle fialový a velmi odhalující model. „Během natáčení jsem si to vůbec neuvědomila. Že vypadám skoro nahá, mi došlo až ve chvíli, kdy jsem se v nich viděla na fotce,“ smála se.

Hodnota odhalujícího modelu byla asi 75 tisíc korun, ze svého by si takový z více důvodů nekoupila.

„I když byly všechny nádherné, koupit bych si je nemohla. Jsou opravdu velmi drahé a já bych si je nemohla vzít víckrát než jednou, protože poprvé by mě vyfotili, a podruhé by se řeklo, proč jsem si nekoupila jiné. Kdybych měla zbytečných 80 tisíc, raději bych je dala na nějakou charitu nebo někomu. Nebo bych jela někam na dovolenou.“

„Bylo by mi líto dát tolik peněz za šaty, které by mi visely ve skříni. Ale to nic nemění na tom, že jsou opravdu nádherné a moc děkujeme paní Abraham, že nám je zapůjčila,“ uvedla moderátorka.

Závěrečný desátý díl pořadu, který Gondíková uvádí s kolegou Ondřejem Urbanem, diváci uvidí v pátek večer na Primě. ■