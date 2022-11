Cher si prý našla o 40 let mladšího kolouška: Svou ex Amber Rose měl podvádět s dvanácti ženami

Cher po večeři v restauraci odcházela s Alexanderem ruku v ruce. Profimedia.cz

Zpěvačka Cher (76) ve středu večer zavítala do restaurace celebrit Craig’s v Hollywoodu a vypadala fantasticky. Čím ale překvapila ještě daleko víc než svým mladistvým vzhledem, byl její doprovod…

Za ruku se totiž při odchodu vedla s hudebním producentem Alexanderem Edwardsem, který je přesně o čtyřicet let mladší než ona. Není divu, že dvojice tak vyvolala zvěsti o románku. Minulý týden přitom hudební ikonu navštívil Alexander i v jejím sídle, které nedávno zpěvačka opět začala s tučnou přirážkou prodávat. Zavítal k ní přitom ještě se svým kamarádem, rapperem Tygou.

Nebylo to přitom poprvé, co se Cher s Tygou setkali, společně pózovali například i během letošního týdne módy v Paříži na přehlídce Ricka Owense. Že by se snad rýsovala nečekaná hudební spolupráce?

Alexander bude ale dost možná pěkné kvítko. Má mimo jiné tříletého syna Slashe s modelkou Amber Rose, s níž se ještě koncem září vodil za ruku úplně stejně jako nyní s Cher. Amber, která má ještě devítiletého syna s rapperem Wizem Khalifou, jej přitom Alexandera obvinila z toho, že měl mít aférku s dvanácti různými lidmi. Ten obvinění uznal a následoval rozchod. ■