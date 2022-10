Měla jsem v sobě tři měsíce uvíznutý tampon a málem zemřela, přiznala televizní hvězda Higgins

Okouzlující Maura Higgins otevřeně promluvila o své zkušenosti z mládí. Profimedia.cz

Syndrom toxického šoku je často spojován právě s používáním tamponů u mladých žen, ale může postihnout kohokoli a v kterémkoli věku – včetně mužů a dětí. A pokud není včas léčený, může skočit i smrtí.

Dnes se jednatřicetiletá kráska, která proslula mimo jiné i svou účastí v britské verzi reality show Love Island či v taneční soutěži Dancing on Ice, rozpovídala během rozhovoru s Keithem Lemonem o své zkušenosti z mládí, aby varovala ostatní před riziky, která mohou nastat.

„Měla jsem velmi špatnou zkušenost. Nejsem lékař, moc o tom syndromu nevím, ale co vím, že nemáte nechávat tampon uvnitř déle než devět hodin, to je myslím maximum. Já ho v sobě měla tři měsíce. Bylo mi strašně špatně. Nevěděla jsem, co se děje. Když doktor ten tampon našel, měla jsem ho přilepený na děložním čípku,“ popsala otevřeně Higgins.

„Někteří lidé kvůli tomu zemřeli. Mladé dívky si možná ani nevšimnou, když chodí večer na akce. Třeba se opravdu opijí a zapomenou. Tyhle věci se skutečně stávají a lidé o tom nemluví,“ apelovala modelka.

„Vzpomínám si, že když jsem byla ještě na škole, vytahovala jsem tampon z pytlíku a schovávala ho do rukávu a takhle šla na záchod. Přemýšlela jsem, proč jsem to tak dělala? Není to nic, za co bychom se měly stydět, proto si myslím, že je to celkově důležité téma,“ dodala. ■