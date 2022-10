Tohle tělo se probojovalo mezi 10 nejlepších na světě: Mariana Bečková září na světové soutěži krásy

Mariana Bečková Foto: Miss Czech Republic

"Mariana na Miss Grand již dvakrát bodovala. Bylo vyhlášení TOP 10 Best in Swimsuit a National Costume Competition. V obou desítkách Mariana byla. Vedením byla také vybrána mezi pětici dívek, která prezentovala letošní ročník v indonéské televizi," řekla Super.cz ředitelka Miss Czech Republic Taťána Makarenko (33), která do Indonésie odletěla Marianu podpořit.

"Fanoušci ji tady milují. Marianě věřím a upřímně doufám, že se dostane do TOP 5 a přiveze do České republiky korunku. Rozhodně na to má. Jsem na ni velmi pyšná, je skvělá," dodala Makarenko.