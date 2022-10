S novým přítelem do nového bytu: Miss Pavelková po tříletém rozvodu září štěstím

Romana Pavelková Foto: se svolením R. Pavelkové

„Všechno je zatím úžasné. Jsem šťastná a spokojená. S přítelem chceme posunout náš vztah dál a co nevidět se budeme stěhovat do nového bytu,“ svěřila se Super.cz zamilovaná Romana, která doufá, že už na jaře budou bydlet v jedné domácnosti. „Nyní čekám na zápis nemovitosti do katastru, poté bude trvat nějaký ten měsíc rekonstrukce a vybavení bytu a pak se už můžeme stěhovat," svěřila se modelka.

„Byt má přes 110 metrů čtverečních, výhled do přírody a podzemní garáže. Je to velký, prostorný, světlý byt. Okamžitě jsem se do něho zamilovala. Bydlet tam budeme všichni tři,“ svěřila se modelka a máma syna Maxe, která doufá, že rekonstrukce bytu o velikosti 4kk bude do konce března.

Romana se s novou láskou pochlubila letos začátkem června. Po rozvodu, který trval tři roky, je rusovláska opět šťastná. Největší radost jí však dělá to, že si partner rozumí s jejím synem. „Zatím láska kvete, je to skvělé, moc si to užívám a myslím, že i moje okolí vidí, že jsem šťastná. Ale nejvíce jsem vděčná za to, že si partner tak skvěle rozumí s Maxíkem,“ svěřila se nám modelka. ■