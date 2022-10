Jak laciné, nevkusné a nechutné: Fotky v prádle Heidi Klum s dcerou (18) lidé hodnotí hodně drsně

Heidi Klum s Leni v nové kampani pro italskou značku prádla Profimedia.cz

"Jak laciné a nevkusné. Nechutné,“ zní jeden z komentářů. „Špatné po všech směrech,“ přidává se další.

„Proč nemohli udělat samostatné focení. Pokud by to bylo s jinou modelkou, bylo by to provokativní, což asi má být, ale ne s vlastní dcerou. Její dcera je krásná, ale není to modelingový typ,“ píše jiný uživatel.

„Promiňte, že to říkám tak na rovinu, ale uvědomujete si, že někteří muži budou mít při pohledu na tyhle fotky kalhoty kolem kotníků? Ošklivé a nevhodné,“ sdílí podobný názor jiná osoba.

„Chápu, že je to pózování a je to jistě úžasná máma a dcera, ale nejsem si zcela jistý, zda je to vhodné. Nehledě na to, že by to mohlo vypadat úplně jinak, kdyby byly oblečené… stárnu?“ přidal se s opatrnějšími soudy další fanoušek, zatímco jiný se nese v podobném duchu: „Tohle je divné. Dovádění v roztomilých šatičkách ano, dovádění s maminkou ve spodním prádle NE.“

Pozitivní hodnocení jsou tak bohužel v menšině a lidé si, jak je vidno, notují především v kritice… A co si o společné kampani slavné maminky a její dcery myslíte vy? Hlasujte v naší anketě! ■