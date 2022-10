Ušmudlaná opravářka a herečka hobitích rolí: Moderátorky Primy si nic nedarovaly

Tereza Tobiášová a Marie Stará FTV Prima

„Muži se budou mít na co dívat, a i když tomu nebudou chtít ani věřit, dokonce se od nás i leccos nového dozví. Ženy se pobaví a dostanou pár praktických holčičích rad, které jim třeba ušetří nervy a peníze,“ popisují princip magazínu.

Marie a Tereza nebyly vybrány náhodou, obě mají k vozům vztah. Tobiášovou diváci znají např. z pořadů Autosalon a Cyklosalon, Stará je rekvalifikovanou automechaničkou. Kromě zájmu o auta je spojuje i stejný smysl pro humor, takže se do sebe při vzájemném představování rovnou pustily.

„Marie Stará alias Stará indiánka je módní návrhářka a designérka. Je chytrá, až to bolí, a upřímná, až to pálí. Ve skrytu duše je ale pořád tou ušmudlanou opravářkou, kterou byla na začátku své automobilové kariéry. Už dvacet let se snaží prosadit a teď i moderovat a dokázat, že i holky od aut mají styl,“ popisuje Tereza.

Kolegyně jí ale nezůstala nic dlužná. „Tereza pilovala svoje zkušenosti v divadle. Hrála, hrála a hrála by do dneška, kdyby vyrostla, ale ona nevyrostla. A těch hobitích rolí moc není. Studovala scenáristiku, pracuje v televizi a do všeho žvaní,“ vrátila to kamarádce. Pořad startuje od 6. října na Prima Cool. ■