Dana Morávková změnila účes: Vypadá o deset let mladší

Stačilo pár šmiknutí nůžkami a omládla jako po plastice. Herečka Dana Morávková (51) změnila účes, nechala si ostříhat ofinu. A i když to nebyl její nápad, je nadmíru spokojená. " Mám to kvůli nové roli ," řekla Super.cz Morávková.

"O té roli zatím ještě nemůžu mluvit, ale přísahám, že si asi tu ofinu nechám, protože nejsou vidět žádné vrásky. Botox je vyřešený, ofina je na to skvělá. A kdyby to bylo nutné, můžu to stáhnout i dozadu," byla nadšená herečka.

Stahovat bude vlasy každopádně při tanečních trénincích. Po StarDance, které se před deseti lety účastnila, kývla na další taneční soutěž. Tentokrát jde o Roztančené divadlo, což je souboj osmi párů, z nichž každý zastupuje jedno divadlo. V případě Dany jde o její domovské Divadlo Bez zábradlí. ■