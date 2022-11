Prodavačka Katka z Modravy promluvila o tom, co ji během natáčení nejvíce zaskočilo: Byla jsem v šoku, přiznala

Taťjana Medvecká Super.cz

Vždy pozitivně naladěná žena, která miluje klepy, to je prodavačka Katka Nováčková v seriálu Modrava. Díky této roli se stala Taťjana Medvecká u televizních diváků ještě oblíbenější než dřív. I ona má svůj podíl na tom, že Modravu na Šumavě navštěvuje díky seriálu obrovský počet návštěvníků.

„Díky bohu jsem Srní a Šumavu objevila dávno předtím, než jsme Modravu natáčeli. Ale díky seriálu mi to tam přirostlo ještě více k srdci. Hlavně pan režisér pro to místo udělal maximum, co se týče turistického ruchu,“ řekla herečka Super.cz.

Milovníci seriálu dokonce mohou objevit informace, co přesně se na určitých místech natáčelo. To přitáhlo ještě více turistů. A právě počet návštěvníků, kteří míří díky sledování Modravy na Šumavu, herečku překvapil.

„Začali jsme točit v červnu, kdy ta turistická sezona nebyla tak plná, a pak jsme točili ještě jeden obraz v červenci, a to jsem teda byla v šoku a jenom koukala, kolik tam bylo zaparkovaných aut a na ty počty lidí,“ dodala sympatická herečka. ■