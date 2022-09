Roli přijala den před začátkem natáčení a ani přípravu na premiéru Markéta Hrubešová nehrotila: Jak to dopadlo?

Markéta Hrubešová Super.cz

„Herečka, která byla obsazena původně, onemocněla a den před natáčením mi volali, jestli bych neměla čas a jestli bych se nenaučila text, tak jsem si to vytiskla, naučila a druhý den jela točit film,“ prozradila Super.cz.

A nestresovala se ani ze slavnostní premiéry. I když jí to moc slušelo, tak svůj outfit si vybrala těsně před odjezdem na večírek. „Ráno jsem si dělala přípravy na vaření v rámci naší pojízdné show, tak jsem si tak říkala, když jsem nakládala cibuli a míchala omáčku, že normální herečky teď asi šílí, co si vezmou na premiéru, pak jsem šla, nalíčila jsem se, skočila do šatů a jsem tady,“ dodala s humorem krásná herečka.

