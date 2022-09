Z krásné učitelky ze Sněženek a machrů je dnes babička: A vypadá parádně!

Veronika Freimanová Super.cz

V populární komedii si zahrála po boku hvězd, jako byl Radoslav Brzobohatý (✝79), a nemohli jsme se tedy nezeptat, jak na natáčení vzpomíná. "To už je strašně dlouho! Vzpomínám na Radka Brzobohatého, na to, že „děcka“ bydlela v té chalupě, kde se točilo, takže ráno chvíli trvalo, než se to dalo dohromady" říká s úsměvem na tváři.

"Bylo to strašně hezký a nikdo nevěděl, že točíme takhle ikonický film," vzpomíná herečka.

Sama přiznává, že natáčení tenkrát a nyní není stejné. "Bylo to klidnější. Teď je to daleko více o přípravě a všechno se to zrychlilo," hodnotí Veronika.

Diváci ji mohou vídat například v seriálu ZOO, kde hraje Marii Roklovou, která má srdce na správném místě a intriky jsou jí cizí. "Taky mám ráda klid. Nemám ráda konflikty, takže můžu říct, že mi to vyhovuje," prozradila Super.cz. ■