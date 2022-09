Obří dekolt a vlasy zkrácené o 15 centimetrů. Jedna z nejkrásnějších Češek promluvila o změnách v osobním životě

Kateřina Průšová Super.cz

Bývalá královna krásy Kateřina Průšová (38) se na premiéře filmu Jan Žižka objevila s výrazně zkrácenými vlasy a oblékla šaty, které kopírovaly její dokonalou postavu a zvýrazňovaly bujné vnady. Kateřině to velmi slušelo a podle reakce to vypadá, že je v jejím životě nová láska.

Ženy výrazně zkracují vlasy při změnách v osobním životě. Je to i případ Kateřiny. "Naprosto. Něco krásného skončilo a něco ještě úžasnějšího právě začalo," řekla Super.cz Průšová, která se osobním otázkám léta vyhýbá.

Na premiéru ji však nedoprovodil žádný muž jejího života, ale kamarád, vizážista Sasha Isar. Režiséra filmu Petra Jákla a jeho partnerku Romanu přišla podpořit i proto, že oba zná od jejich seznámení.

"Před dvaceti lety jsme jeli na tenisový turnaj na Kanárské ostrovy a s Romanou jsme spali na pokoji. Ale za celý ten týden Romča nebyla na pokoji. Už v letadle se začalo mezi nimi něco vyvíjet. A je krásné, že to přetrvává do dneška. A já jim to moc přeju. Není v českém šoubyznysu moc takto stabilních párů," dodala Průšová. ■