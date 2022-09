Česká topmodelka a účastník Tváře do toho za pár dní praští. Rozpočet svatby padl hlavně na sladkosti

Rozhovor pár dní před svatbou Super.cz

Na světovém finále Elite Model Look to byla asi poslední příležitost, kdy jsme se setkali s Bárou Podzimkovou (23) a Albertem Černým ještě jako se snoubenci. Za pár týdnů do toho sympatický pár hodlá praštit. Prestižní galavečer v duchu black tie mohl pár vnímat jako takovou generálku svatebního dne. „Svatba už nabírá konkrétní tvary,“ říká Bára a její partner ji doplňuje: „Moc se na to těším. Budeme tam mít cimbálovku. Přijede celá naše rodina z Třince a Bářina z Příbrami."

Snoubence ani na chvíli nenapadlo, že by využili toho, že jsou krásně oblečení a praštili do toho rovnou během finále. „Co se týká rozpočtu, tak je to akce, která se koná jednou za život. Největší položkou na našem rozpočtu je občerstvení - větrníky, věnečky, koláče,“ usmíval se Albert, který si byl vědom toho, že pro jeho nastávající je na svatbě nejdůležitější jídlo, zejména pak dort. „Máme myslím velmi vychytané příchutě,“ věří Albert.

Vítězka světového finále Elite Model Look 2014 si nepotrpí na pompézní oslavy a svou svatbu by chtěla mít příjemnou a pohodovou. „Bude to taková jednoduchá zahradní slavnost. Nic velkolepého,“ říká Bára.

A kdy proběhne svatební cesta? „Jsme stále někde na cestách, protože milujeme surfování. Pořád někam cestujeme,“ říká Albert, který na sebe upozornil zejména svou účastí v show Tvoje tvář má známý hlas nebo úspěchem na Eurovizi.

Kromě svatby pracoval frontman kapely Lake Malawi na nové desce. „Jde to hrozně hezky k sobě. Deska je hotová. Na jejím obalu je Bára v koláži. Vstupujeme do nového kapitoly osobního života i toho pracovního,“ říká Albert Černý, který bude na své svatbě také zpívat. „Mám přichystanou jednu písničku, kterou jsem věnoval Báře.“ ■