Foto jako důkaz: Princezna Diana měla na svatbě s Charlesem svou sokyni v lásce Camillu. A viděla ji tam!

Camilla Parker-Bowles sledovala svatbu Charlese a Diany přímo z katedrály. Foto: Reginald Davis/Rex Features, Profimedia.cz

Ke smutnému výročí 25 let od úmrtí princezny Diany vyšla kniha s názvem 'Diana – Her True Story – In Her Own Words' od Andrewa Mortona, kde se nachází spousta otevřených zpovědí všemi milované Diany, které se přezdívalo princezna lidských srdcí.

Důležitou kapitolou knihy je svatba mezi ní a princem Charlesem. Diana totiž věřila, že je její nastávající stále zamilovaný do své bývalé milenky Camilly Parker-Bowles, a dokonce uvažovala o zrušení svatby. O to horší pak muselo být, když ji v jejich velký den spatřila mezi svatebčany v katedrále.

„Když jsem šla svatební uličkou, uviděla jsem Camillu v šedém klobouku. Je to tak živá vzpomínka,“ cituje autor v knize Dianu. Jako důkaz toho, že Camilla byla skutečně mezi pozvanými hosty a obřad sledovala přímo z katedrály, je i pořízená fotografie.

Večer před svatbou měla prý Diana obrovský záchvat bulimie, kdy snědla vše, na co přišla, což tehdy její nic netušící sestru Jane, s níž bydlela v Clarence House, prý velmi pobavilo. Diana to ovšem vnímala jako předzvěst něčeho dramatického, co ji na svatbě nemine… Přítomnost své největší sokyně v lásce ale asi nečekala…

Camilla ovšem čerstvě sezdaný pár provázela i při líbánkách, a to i bez své fyzické přítomnosti. Charlesovi například vypadly dvě její fotografie z diáře nebo měl na sobě košili s manžetovými knoflíčky s propletenými céčky. Diana se zeptala, zda jsou od Camilly, načež se jí dostalo odpovědi, že jsou od kamarádky.

Pravdou ovšem zůstává, že pro Charlese zůstala Camilla skutečně osudovou ženou, kterou si v roce 2005 vzal za manželku, ta se od té doby pyšní titulem vévodkyně z Cornwallu. Po letech se tedy opravdu stala nedílnou součástí královské rodiny, a nakonec ji i Britové vzali na milost… ■