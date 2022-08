Takhle zasloužená dovolená nevypadá: Šporcl s Kodetovou popsali peklo v Maroku a výhrůžky policií

Pavel Šporcl a Bára Kodetová Foto: se souhlasem P. Šporcla

„Jeli jsme přes známou českou cestovku do pětihvězdičkového hotelu. Zájezd to opravdu nebyl levný,“ svěřil se nám hudebník s tím, že na jeho rodinu čekalo překvapení hned při příjezdu do hotelu a příchodu na pokoj.

„Pětihvězdičkový hotel se o pět hvězdiček ani neotřel. Dal bych mu tak tři. Mám popsanou celou stránku A4 věcí, které byly špatně. Od nefungující wifi přes špínu na pokoji a v restauraci, hlasité a neustále jezdící skútry na hotelové pláži, která byla „hotelová“ pouze na webových stránkách. Mohu pokračovat tím, že polovina lidí z Čech dostala po pár dnech průjem z neumytých sklenic nebo špatně uvařeného jídla a někteří měli potíže i tři dny poté, co se vrátili do ČR,“ tvrdí houslista.

Zájezd si Šporclovi objednali na 14 dní. „Když většina našich spoluobčanů po týdnu odlétala domů, litovala nás, že tu musíme ještě týden zůstat. Dali nám všechny možné léky na průjem a další potíže, včetně vynikající višňovice, abychom to tady ještě týden zvládli, a alespoň něčím mohli desinfikovat organismus. Byli nesmírně solidární a za to jim moc děkuji,“ prohlásil hudebník s tím, že zažívací potíže nebyl jediný problém.

Vrchol trápení měl teprve přijít. „Po čtyřech dnech šla Bára, bohužel sama, opět na recepci o něco požádat. Chodila tam pravidelně, neboť se problémy s čistotou, nefungující klimatizací a kartami ke vstupu do pokojů či netekoucí vodou stále opakovaly. V recepci jí řekli, ať počká na hlavního manažera. Když se s ním ale setkala a v dobré vůli upozornila na pravděpodobný problém s kvalitou jídla a čistoty, osočil se na ni a začal ji dehonestovat, křičet o respektu a opakoval, že jsme v Maroku a na vše si musíme zvyknout. Prý se přejídáme, a proto máme všichni žaludeční problémy,“ uvedl Šporcl s tím, že jeho ženě začali vyhrožovat i policií.

„Dokonce na ni posílal policii a vyhazoval nás z hotelu. Byla z toho absolutně v šoku. S manažerem jsem si samozřejmě promluvil i já, důrazně se zastal své ženy a jasně řekl, že si něco takového na dámu a klientku nemůže dovolit. Na to mi odpověděl, že je mu to jedno, že to je naše tvrzení, že on je zde šéf, a ať klidně napíšu na hlavní ústředí a majitelům. Neskutečná arogance,“ popsal Šporcl, co dle jeho slov zažili na dovolené.

I když byli do té doby poměrně v klidu a nad věcí, začali Šporclovi situaci řešit. „Nehrajeme si na žádné VIP, ale toto prostě nebylo možné jen tak přejít. Mluvili jsme nejen s delegátkami na místě, ale i s vedením cestovní kanceláře v Praze,“ uvedl.

„Z centrály v Praze nám řekli, že se vše stalo za zavřenými dveřmi, je to tvrzení proti tvrzení, a že manažer hotelu, který nás den předtím z hotelu vyhazoval a posílal na Báru policii, o nás vlastně nechce přijít, a byl by rád, abychom se všichni tvářili, že se nic nestalo,“ řekl houslista.

„Přes všechny problémy jsem si odpočinul a přečetl několik knih, na které bych normálně neměl čas,” našel pozitivum Šporcl, který se po dovolené pouští opět do práce a v září plánuje vydání nového alba Pocta Janu Kubelíkovi. ■