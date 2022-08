Bude svatba! Alena Šeredová řekla „ano“ italskému miliardáři, se kterým má dvouletou dceru Vivien

Alena Šeredová se zasnoubila. Michaela Feuereislová

Pohledná bruneta byla už jednou vdaná, a to za fotbalového brankáře Gianluigiho Buffona. Vztah trval devět let, skončil v roce 2014. Spolu mají dva syny, Luise Thomase a Davida Leeho.

Se svým čerstvým snoubencem se Alena poznala již v průběhu rozvodu, který byl ostře sledován jak českými, tak italskými médii.

V roce 2020 potkalo Šeredovou a Nasiho velké štěstí a narodila se jim dcerka Vivienne Charlotte Nasi. Alena mluví o setkání se svým partnerem jako o zázraku.

"Bylo malým zázrakem, že jsem v mém věku mohla poznat někoho v jeho věku, kdo nemá závazky a chtěl by mít rodinu, jejíž součástí by byly i děti někoho jiného. Ve zkratce: považuju za velké štěstí, že se na světě našel chlap, který se zamiloval ne do Aleny Šeredové, ale do Aleny s kufrem," prozradila v Magazínu Dnes. ■