Kdo je partnerem dcery Heidi Klum? Krásná Leni randí s pohledným hokejistou

Leni Klum a Aris Rachevsky Profimedia.cz

O dceři Heidi Klum (49) je slyšet čím dál častěji. Nyní sedmnáctiletá Leni se vydala do modelingových vod a její matka nemůže být pyšnější. Pracuje pro značky jako Dolce & Gabbana nebo Michael Kors, fotí do prestižních magazínů. Velmi aktivní je také na sociálních sítích.

Co se soukromého života týče, ten Leni neskrývá, ale ani ho nikomu nevnucuje. A i když je ve vztahu s kalifornským hokejistou Arisem Rachevským (19) už víc než tři roky a vzájemně o sobě mluví jako o životních láskách, fotek mladého páru není mnoho. Na loňské losangeleské projekci filmu Tím tvrdší pád ale byli nepřehlédnutelní.

Heidi Klum nedávno uvedla, že se její dcera chystá na velký kariérní krok - stěhování do New Yorku. Zda ji bude partner následovat, neuvedla. „Jsem za ni velmi ráda, že může dělat všechno, co chce. Každá matka chce, aby bylo její dítě šťastné,“ raduje se modelka z úspěchů nejstaršího potomka. Vedle Leni má ještě dceru Lou a syny Johana a Henryho. ■