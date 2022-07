Mirai Navrátil chrstnul šampaňské do tváře Miss Kalousové. Víme, co se stalo

Andrea Kalousová a Mirai Super.cz

"Byla k tomu dlouhá cesta. Dva roky zpět jsem byla ve Tváři. Od té doby se zpěvu věnuju, není to výkřik do tmy, je to dlouhodobý projekt. Myslím to s hudbou vážně," řekla Super.cz Andrea na křtu svého videoklipu k písni Padám.

"Je to první počin. Máme už připravené další písničky. Vzalo si mě pod křídla vydavatelství, už to bude mít snad rychlý spád," prozrazuje Kalousová, která si jako kmotra singlu vybrala Miraie Navrátila (29).

"Ve Tváři jsem ztvárňovala Miraie, a tak jsem si řekla, že jako kmotr by byl skvělý. Nejdřív písničku musel vidět, chtěl se spojit s něčím, co je dobrý. Pak mi zavolal a řekl: "Bál jsem se a je to dobrý," dodala s úsměvem Kalousová, kterou Mirai během samotného aktu totálně zlil šampaňským.

Nejdříve polil helmu, ve které jezdí Andrea na jednokolce, a pak jí šampaňské doslova chrstnul do tváře. "Mám to všechno v oku. Nevím, za co ti poděkovat dřív. Děkuju, že jsi přišel," komentovala situaci vtipně Kalousová. ■