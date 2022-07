Co se stalo příteli Evy Samkové? Těsně před natáčením skončil v nemocnici

Marek Adamczyk Super.cz

To, že se z malého bebíčka může vyklubat pořádný problém, se přesvědčil oblíbený herec Marek Adamczyk. Kvůli záděře na prstu skončil dokonce v nemocnici v Karlových Varech, kam přijel na poslední dny filmového festivalu: „Měl jsem na prstě takovou zanícenou záděru, což jsem zjistil, že se občas stává, takže mi to ve Varech museli ošetřit, ale už je to dobrý, už mi z toho jen občas něco vyteče,“ práskl na sebe herec pro Super.cz, který si prst v průběhu natáčení druhé řady seriálu Kukaček stále kontroloval.