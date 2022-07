Lásky Ivany Trumpové: Kdo ji okouzlil po Donaldovi? Měla slabost pro živočišné Italy

Ivana s někdejším partnerem Roffredem Gaetanim, exmanželem Donaldem Trumpem a jejich dcerou Ivankou v roce 1998. Profimedia.cz

Ivaninou první láskou ještě v rodném Československu byl Jiří Syrovátka, s nímž ji pojila láska k lyžování. Syrovátka, jenž později emigroval do Kanady, pomohl Ivaně dostat se ze země tím, že jí sjednal sňatek z rozumu s rakouským lyžařem Alfredem Winklemayerem. Jednalo se ovšem spíš o formalitu pro úřady.

Ivana se tak během manželství zamilovala do textaře Jiřího Štaidla, s nímž prožívala lásku až do jeho smrti v říjnu roku 1973. Některé zdroje dokonce uvádějí, že na něj Ivana čekala v bistru, když se mu stala tragická autonehoda, jež jej stála život. Současně s Ivanou prý ovšem Štaidl randil i s Dádou Patrasovou, která ve své knize Fenomén Dáda popsala, že osudný den na něj čekala ona a že měli následně odjet do vily Štaidlových v Jevanech. „Měl nové auto Renault 17 a rychlost vyhnal na sto sedmdesát. Bohužel mu vjel do silnice náklaďák,“ popsala Patrasová.

Po tragické události už Ivana neměla důvod setrvávat v Praze, a tak se odstěhovala za Syrovátkou do Kanady, v Montrealu vlastnil obchod s lyžařským vybavením, kde mu Ivana nějaký čas vypomáhala. Živila se rovněž jako lyžařská instruktorka.

Současně ale občas pracovala i jako modelka. Díky tomu se s několika dalšími dívkami dostala do New Yorku, kde coby modelky z Kanady měly propagovat blížící se letní olympiádu v Montrealu 1976. A právě v newyorském baru Maxwell’s Plum potkala Donalda Trumpa, jenž jí byl okouzlen od prvního okamžiku.

Už následující rok se konala pompézní svatba v kostele na Manhattanu. U Ivany se projevil neuvěřitelný podnikatelský talent, byla velmi dravá, cílevědomá a manažersky zdatná, což ale nakonec stálo i za rozpadem jejich manželství. To vyvrcholilo v roce 1992 po Donaldových opakovaných nevěrách.

„Stal se z ní žralok bez citů. A já přitom potřeboval její ženskou náruč," prozradil kdysi Trump, jenž je rovněž otcem všech jejích tří dětí - Donalda Jr. (44), Ivanky (40) a Erica (38). Přesto spolu až do konce života měli přátelský vztah a Ivana Trumpovi dokonce pomáhala a radila v jeho prezidentské kampani.

Po jejich rozvodu, který sledovala celá Amerika, jí do života přišli ještě další tři osudoví muži. A byli to samí Italové. Neslavně dopadlo její manželství s podnikatelem Riccardem Mazzucchellim. Rozvedli se po pouhých dvou letech v roce 1997 a neobešlo se to bez soudních tahanic.

Ještě téhož roku to Ivana dala dohromady s italským aristokratem Roffredem Gaetanim, s nímž žila až do jeho smrti v roce 2005, ale vztah nikdy svatbou nestvrdili.

Naopak svou další lásku, herce a modela Rossana Rubicondiho, si po šesti společných letech v roce 2008 vzala. Dělilo je přitom třiadvacet let. Zatímco Ivaně bylo 59, Rossanovi 36. Jejich svatbě za tři miliony dolarů v resortu Mar-a-Lago patřící Donaldu Trumpovi přihlíželo na 400 hostů.

Po necelém roce ale došlo na rozvod, Ivanin manžel měl totiž paralelní vztah s mladou milenkou, což Ivana odmítala tolerovat. Přesto k sobě následujících deset let měli blízko. Když Rubicondi později onemocněl rakovinou kůže, Ivana mu byla velkou oporou. Dokonce chtěli obnovit manželský slib. Rubicondi ovšem 29. října 2021 ve věku 49 let nemoci podlehl. ■