Její manžel Petr Janda má tolik práce, že musela seknout s vlastní: Čím se na vesnici zabaví o 40 let mladší Alice?

Alice Jandová Super.cz

Dcery už dávno chodí do školy, ale na to, aby se sama profesně realizovala, jí čas nezbývá. "Zkoušela jsem loni chodit dvakrát týdně pravidelně do práce, ale jak Petrovi zase přibyly koncerty, nedalo se to logisticky zvládat. Takže jsem musela skončit a jsem tam na dohodu. Chodím jen občas. A ještě se starám o penzion, který máme na Moravě," řekla Super.cz Alice.

"Ale rozhodně se nenudím. Máme dvě děti, takový menší zvěřinec, máme dva psy, kočku, želvu, dva mníšky šedé a andulku," vypočítala. A zabrat jí dá i úklid, který si maximálně "užila", když musela dát do pořádku zahradu po návštěvě stovky hostů. ■