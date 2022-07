OBRAZEM: 44 karlovarských slavných párů. Některé partnery známých tváří možná ani neznáte

Jaké páry jsme potkali ve Varech? Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

Některé hosty jsme mohli potkat na všech večírcích, jiní chodili spíš do kina, zastavili se jenom na skok, nebo si akce, jichž se na karlovarském filmovém festivalu zúčastní, pečlivě vybírali. My jsme se teď probrali fotografiemi, které během festivalu vznikly, abychom vám ukázali páry, které do lázeňského města přijely.