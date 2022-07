Ve Varech bylo veselo. Manželka (38) Davida Limberského sekla s profesí modelky, ale bujný dekolt stále ukazuje

Lenka Limberská a David Limberský Super.cz

Lenka v modelu od Zuzany Lešák Černé, který její vnady spíš odhaloval než zahaloval, s profesí modelky už v podstatě po narození dítěte skončila. A její muž se s vrcholovou fotbalovou kariérou také rozloučil. "Jsme ve výslužbě a užíváme si to. Máme rodinu, staráme se i o naše podnikání," upřesnil David, který v našem videu vyprávěl i o tom, jak jeho rozloučení fotbalem probíhalo.

"Jsem rád, že jsem to rozhodnutí udělal. Nechám to klukům, kteří jsou víc fresh než já. A ani skandál na rozlučce žádný nebyl. To už jsem si vybral předtím a teď mám manželku, která mě drží na uzdě," smál se Limberský, který o svém fotbalovém životě napsal i knihu. ■