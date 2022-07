K moři ani na hory se svými dětmi v létě nepojede. Kráska z filmu Gangster(ka) si vytvořila vlastní soukromý ráj

Vlastina Svátková

„Chtěla bych pracovat. Když nebudu pracovat, tak odpočívat. Budu celé léto natáčet,“ svěřila se nám na představení letní verze šampaňského herečka. Klasická dovolená u moře či na horách ji s rodinou nečeká. „Na dovolenou se nechystám. Máme bazén, udělali jsme si hezkou zahradu, a tak máme klid," řekla herečka.

Péče o venkovní prostředí ale někdy stojí úsilí. Dokáže i ve svém venkovním prostoru herečka odpočívat, nebo ji to nutí stále něco dělat. „Když máte prostor, ve kterém vám je dobře, tak je to radost. Péče o zahradu, pěstování kytek. Starost o zahradu je přesně to, co si užívám," dodalaVlastina Svátková. ■