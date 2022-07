Řadu let žili v zahraničí. Covid změnil úspěšnému opernímu páru priority a z Česka se jim nechce

Kateřina Kněžíková a Adam Plachetka už natrvalo Česko opouštět nechtějí. Super.cz

Mezi hosty na prezentaci kolekce Natali Ruden (52) s názvem Art Collection se objevili také Adam Plachetka a Kateřina Kněžíková. Nebývá běžné, že tento úspěšný operní pár vyráží do společnosti, a tak jsme toho využili a vyzpovídali je.

Jak si rodiče zařídili hlídání pro své dvě dcerky? „Děti hlídá chůva. My si to užíváme a máme po dlouhé době společný večer někde jinde než doma,“ říká Kateřina, kterou doplňuje Adam: „Občas si vyrazíme na koncert nebo do divadla. Na party nebo na přehlídku jsme si dlouho čas neudělali.“

Osmiletá Adéla a čtyřletá Barbora jsou zvyklé na to, že rodiče mají večer pracovní povinnosti. „Naše děti jsou zvyklé na to, že je hlídá jiný člen rodiny, babička, nebo chůva. Ony se těší na to, když mají změnu,“ vysvětlují.

Rodina žila dlouho v zahraničí, mnoho let byla jejich domovem Vídeň. Vydrží nějakou dobu v Česku? „Pobyt ve Vídni souvisel s angažmá manžela. Teď jsme tady, ale to neznamená, že se necestuje dál,“ pokračovala Kateřina.

Na delší dobu už se ale rodina stěhovat nehodlá. „Mám štěstí, že mohu jezdit na zajímavá místa. Teď se nikam stěhovat nechci. Teď nemám potřebu se stěhovat na delší dobu, přednost má rodina.“

Koronavirová pandemie ovlivnila v rodině životní styl. Vše se zklidnilo: „Rozhodně jsme vnímali, že holky jsou každá jiná. Starší s námi ještě jezdila po světě, když mladší začala vnímat svět, tak se všechno zavřelo a my jsme začali žít na chalupě. Ovlivnilo nás to všechny. I já jsem přibrzdil a rozhodně nechci žít tak jako dřív,“ říká Adam Plachetka. ■