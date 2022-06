Slavný herec po deseti letech obnovil slib se svou o 23 let starší manželkou

Aaron a Sam obnovili manželský slib na desáté výročí svatby. Profimedia.cz

Jejich svazku moc lidí šance nedávalo, ale herec Aaron Taylor-Johnson (32) a jeho žena Sam (55) dokázali, že na rozdíl od spousty věkově ‚sourodějších‘ hollywoodských manželství je to jejich stále plné lásky. I proto se v úterý rozhodli obnovit manželský slib, a to na desáté výročí svatby.

V době, kdy to tehdy osmnáctiletá vycházející herecká hvězda dala v roce 2009 během natáčení filmu Nowhere Boy dohromady s o třiadvacet let starší režisérkou snímku Sam Taylor-Wood, si někteří utahovali z toho, že by mohla být spíš jeho matka. Místo toho všem vytřeli zrak, když se jim o rok později narodila dcera Wylda Rae a dva roky nato druhá Romy Hero. Téhož roku se i vzali během obřadu v anglickém Somersetu.

Z Aarona se mezitím stal velmi populární herec, který má na svém kontě trháky jako Kick-Ass a Kick-Ass 2, Godzilla, Divoši, Captain America, Avengers nebo Král psanec. Nevyhnul se tak jistě náletům fanynek a možná ani hereckých kolegyň. On se však vyvaroval jakýchkoli aférek a od svých osmnácti zůstává s jednou ženou.

Střípky z party, která byla součástí jejich obnovení slibu, sdílela Sam, jež režírovala například i Padesát odstínů šedi, na Instagramu. Zatímco ona oblékla jednoduchou bílou košili a dlouhou sukni, její choť zvolil béžový oblek s vestičkou a rovněž bílou košilí. Jejich velkému dni pak přihlíželi nejbližší. ■