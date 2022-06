Kolegyně se herečce vysmála, že už přes 20 let nosí stejný účes. Tak se z ní stala dvojnice Heidi Klum

Lisa Rinna Profimedia.cz

Hereččina mladší dcera Amelia před pár dny sdílela záběr z natáčení, kde v maskérně byly čtyři paruky, odpovídající účesu matky. „Co se mnou vy čtyři dnes děláte na natáčení? Fakt se směju,“ napsala a označila Rinnu.

Terčem posměchu se Lisa stala i v minulosti při natáčení zmíněných Paniček, když na její účes, který nosí už od 90. let, narážela jiná účastnice Brandi Glanville. „No ano, skutečně už 20 let mám stejný účes, teď už to bude i třicet let!“ reagovala tehdy herečka.

Od té doby se ale hned několikrát objevila v příčescích a parukách, jimiž vzhled ozvláštnila. S parukou dlouhých vlasů dokonce fotila kampaň na svou kosmetickou značku. Vystřídala dlouhé i polodlouhé vlasy, tmavé i světlé a různé účesy.

Nutno podotknout, že dlouhé vlasy jí velmi sluší, v jednom stylingu dokonce výrazně připomínala topmodelku Heidi Klum (49), čehož si byla Lisa vědoma. „Ahoj Heidi,“ napsala k fotce s hřívou dlouhých rovných vlasů. V reálu ale nadále zůstává věrná svému letitému stylu. ■