Perličky z natáčení komedie Hodíme se k sobě, miláčku…? Brejchová s Brodským manželskou krizi vůbec nemuseli hrát

Vlastimil Brodský a Jana Brejchová během natáčení filmu Hodíme se k sobě, miláčku…? Foto: Prima Max

Hodíme se k sobě, miláčku? Pokud s někým randíte nebo žijete už nějaký ten pátek, nejspíš si tuto otázku občas kladete také. Jenže zatímco dnes si můžete stáhnout bezpočet „love match“ kalkulátorů, v 70. letech byly tyto vychytávky hudbou budoucnosti. A v případě, že by se partnerskou kompatibilitou vědci tehdy opravdu zabývali, na pomoc by si museli přizvat velký sálový počítač – stejně jako v bláznivé komedii Hodíme s k sobě, miláčku…?

Od kalašovek ke komediím

Film o tom, jak to dopadne, když do svého života necháme mluvit počítače, natočil podle vlastního námětu a scénáře v roce 1974 režisér Petr Schulhoff (✝63). Komediální žánr patřil v jeho tvorbě vedle detektivního k nejoblíbenějším. Připomeňme sérii jeho detektivních příběhů s majorem Kalašem i komedie s předlouhými názvy jako Zítra to roztočíme, drahoušku…! (1976), Co je doma, to se počítá, pánové… (1980) nebo Příště budeme chytřejší, staroušku! (1982). Jeho komedie jsou spíše satirami na každodenní život tehdejší doby.

O filmu Hodíme se k sobě, miláčku…? režisér Schulhoff řekl: „Tímto filmem nijak nenapadám rozvoj techniky, ale spíše lidskou pohodlnost. Nechtějme se stát otroky techniky. Ponechme si v životě možnost hledání a objevů – třeba lidského nitra. Láska je hodnota, která stojí za to, aby se jí věnovalo dost času, aby se za ni bojovalo.“

S kým trávil volno Brodský

Schulhoff do hlavních rolí obsadil skvělé herce Janu Brejchovou (82), Vlastimila Brodského (✝81), Ivu Janžurovou (81), Františka Peterku (✝94), Reginu Rázlovou (74) či Josefa Bláhu (✝70), kteří byli zárukou kvalitního diváckého zážitku. Brejchová s Brodským, kteří hráli manžele procházející vztahovou krizí, byli tou dobou manželé i ve skutečnosti. Během natáčení této komedie slavili shodou okolností desáté výročí svatby. A stejně jako jejich filmoví hrdinové i oni tenkrát prožívali partnerskou krizi.

Brejchová prý tehdy Brodského podezírala z nevěry. Podle pamětníků se na place moc nebavili, a Brodský si tak ve volných chvílích povídal raději se svým kamarádem Josefem Bláhou. Na rozvod ale nakonec stejně došlo, a to, když se Brejchová zamilovala do Jaromíra Hanzlíka (74).

Manželé jen na plátně

Iva Janžurová a František Peterka si v této komedii zahráli manželský pár poprvé. Schulhoff je pak rád obsazoval i do svých dalších komedií. Zajímavé je, že herecky si oba sedli, v soukromí si ale neměli moc co říct. „Nikdy jsme o sobě nic nevěděli,“ zmínil později Peterka.

S čím měl Menšík problém

Režisér byl akurátní a trval na tom, že v jeho filmu se improvizovat nebude. Bez šance tak byly i dobré nápady. To vadilo Vladimíru Menšíkovi (✝58), který zde hraje instalatéra Frantu Vencla. Jak známo, herec si rád přetvářel repliky k obrazu svému, což ale tentokrát nemohl. I proto byl jeho vztah s režisérem napjatý, a kvůli neshodám dostal Menšík také mnohem méně prostoru, než bylo původně v plánu. Herec později řekl, že kdyby to tušil, nikdy by na nabídku nekývl. Od té doby už také se Schulhoffem nikdy nic nenatočil.

Film, který v kinech vidělo přes 852 tisíc diváků, vydělal pěkných pět milionů korun, a tak Schulhoff začal psát druhý díl. Ten už ale nedokončil, protože vážně onemocněl. Svůj zhoršující se zdravotní stav přestal psychicky zvládat, a nakonec v roce 1986 spáchal sebevraždu. ■