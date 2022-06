Jeho vůz skončil v dezolátním stavu. Jak je na tom Václav Upír Krejčí po nehodě a u koho našel azyl?

Vůz Václava Upíra Krejčího po nehodě Foto: JSDH Senohraby

Na místě nadýchal 2,7 promile, byl převezen na kontrolu do nemocnice: „Udělali mi špičkový vyšetření, a tak mi řekli, že mně nic není,“ uvedl.

Od té doby pobývá u svých přátel a s manželkou o celé události ještě nemluvil. Jak nám ale Václav Upír Krejčí sdělil, je zavalený stovkami zpráv.

„Dostal jsem asi 800 sms zpráv a z toho asi 3 negativní, sprostý. Ale všechno je to jinak o tom, že mi chtějí pomoct. Například mi lidé chtějí půjčit auto. Dostávám pozvánky na týden do penzionu a to gratis.“

Píšou mu prý především lidé, kteří mají stejnou zkušenost s partnerskými potížemi.

„Pokud to někdo zažil, že se vám zhroutí svět a něco zjistíme u manželky, tak je to fakt bolestivý a zlomí vám to srdce. A ti všichni, kteří mi napsali, to prožili, takže tam je opora veliká, až mě to dojímá. Jsem u kamaráda a jeho manželky a četl jsem jim některé ty zprávy a manželka kamaráda se normálně rozbrečela. Některé zprávy jsou fakt neuvěřitelně dojemné,“ dodal Václav Upír Krejčí, který čeká na vhodnou chvíli, aby si o všem s manželkou promluvil. ■