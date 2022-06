Jenom svaly nestačí: Hanka Mašlíková má na muže vyšší nároky

Hana Reinders Mašlíková Super.cz

Poprvé za více než dvacet ročníků soutěže přišla obhlédnout finalisty soutěže Muž roku modelka, moderátorka a také úspěšná závodnice v bikini fitness Hana Reinders Mašlíková (40). Jelikož soutěž svalnatých těl má nedávno za sebou, mladí muži, kteří se ukázali i do půl těla, pro ni zase takovou vzácností nebyli. A svaly navíc podle ní u pánů rozhodně nestačí.

Hanku zajímalo, co vlastně pány vede k tomu, aby se do podobné soutěže hlásili. "Chtěla bych vědět, zda mají stejnou motivaci jako ženy. Jestli jim jde o zviditelnění, více práce a vyšší částky. Já to měla tak, že Miss byl spíš velký sen mojí maminky. Pak přišel Trosečník, což už byla ta moje výzva stejně jako bikini fitness ke čtyřicetinám. Šlo jen o mě, nechtěla jsem nic dokazovat ostatním," shrnula i svoji motivaci.

A jak Hanka posuzuje mužský vzhled? "Chlap musí být chlap. Jenom svaly mě neuhranou a neohromí. Musí být funkční. Když ten člověk celý život sportuje - třeba jako můj manžel. Chlap má být samec, který se umí postarat, nebojí se zašpinit a něco doma opravit. Takových už dneska moc není," domnívá se. ■