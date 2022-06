Před patnácti lety bodovala v soutěži krásy: Takhle vypadá misska v plavkách dnes

Eva Čerešňáková Foto: archiv E. Čerešňákové

Je to už patnáct let, co Eva Čerešňáková (35) bodovala v soutěži krásy. V roce 2007 se stala I. českou vicemiss. Dnes už se modelingu věnuje příležitostně, díky pravidelnému sportu se má ale stále čím chlubit, což také na své nedávné dovolené předvedla.

„V Dubaji jsme byli na prodloužený víkend s přítelem. Je skvělé, že po covidovém období zase začíná být hodně akcí. Jsem tedy vděčná, že je nyní té práce tolik a často moderuji nejen v češtině, ale i v angličtině či dvoujazyčně,“ svěřila se modelka. Naposledy se ujala například Talks v rámci Czech Social Awards.

„Bylo náročnější najít pár dnů volna na relax a cestu, ale nakonec se to podařilo. V Dubaji sice bylo už velké horko, ale máme tam mnoho přátel, tak jsme je rádi viděli,“ řekla modelka, která cesty za hranice velice ráda vyhledává. Některé podnikla i na vlastní pěst.

„Moc mě baví cizí jazyky i cestování. Ne však primárně tradiční do hotelových resortů, ale častokrát spíše za kulturou, poznáním, přírodou nebo něco netradičního. Skvělou cestou byla moje pouť do Santiago de Compostela, kterou jsem si užila nejen vším, co ta cesta přinesla, ale i duchovně,“ svěřila se Eva, která se rozhodla o své zážitky nově i podělit.

„Šla jsem z Porta přes 260 km sama a bylo to neskutečně krásné, silný prožitek. O své pouti, a to jak samotné, tak i té duchovní, tedy co jsem prožívala uvnitř, jsem napsala knížku. Nedávno jsem ji dopsala, tak už se pomalu připravuje její vydání. Sama se moc těším, až spatří světlo světa, a doufám, že bude druhé k putování do Santiaga inspirovat. Stojí to určitě za to,“ dodala Čerešňáková. ■