Rozchod po 6 letech: Iva Pazderková promluvila o konci vztahu s o 5 let mladším přítelem

Herečku Ivu Pazderkovou (42) jsme na jevišti Hudebního divadla v Karlíně poprvé viděli jako Škopkovou v muzikálu Slunce, seno, jahody. Na rozhovor už dorazila v civilu a bavili jsme se nejen o jejím kostýmu a vycpaném poprsí, ale i o tom, jak snáší rozchod s přítelem Hynkem Lorencem. Byli spolu šest let.

"V kostýmu se cítím překvapivě dobře, i když je mi kvůli molitanovým vycpávkám ještě větší horko než obvykle. Ale to je moje práce a nestěžuju si. K té roli to patří. Sama bych ale taková prsa mít nechtěla, jsem ráda za to svoje drobná až žádná," neuvažovala prý nikdy o plastice Iva.

K muzikálu jsme si v našem videu řekli více, nicméně nás zajímalo, jak vlastně Iva s odstupem pár týdnů snáší rozchod. "My se s Hynečkem rozešli v míru. Je potřeba, aby si zase člověk uvědomil, co chce a jak to chce. Domluvili jsme se velmi přátelsky na všem, včetně bydlení. Zůstala jsem v domě v Berouně, kde se mnou žijí dvě Ukrajinky, Aňa a Julia, a moje dvě kočky Šklíba a Bleška," je zatím herečka v ženské domácnosti spokojená.

Šanci, že by potkala konečně toho pravého, s nímž by mohla strávit zbytek života, nevzdává. "Doufám, že ano, protože jsem typ na to, abych nezůstala sama," uzavřela Pazderková. ■