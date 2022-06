Měsíc po porodu se ukázala v plavkách. Partnerka Vaška Noida Bárty šla s kůží na trh

Eliška Grabcová Foto: Archiv E. Grabcové

Eliška Grabcová, partnerka Vaška Noida Bárty (41) se poprvé od porodu druhé dcery Anny ukázala v plavkách. Dvojnásobnou maminkou je teprve měsíc a už je ve formě, kterou by jí mohly závidět i bezdětné ženy a dívky.

Sama se ale necítí, a i když je krátce po porodu, začala na sobě pracovat. A poprvé vyrazila cvičit do fitness centra.

"Ano, vím, jsem měsíc po porodu, kdy jsem měla místo břicha meloun. Ano, vím, že nejsem tlustá. Ale povídejte to holce, která studovala taneční konzervatoř, od dvanácti let se starala o své tělo a byla zvyklá na určitou fyzickou kondici. Tak šup zase do formy se cítit svá," vysvětluje svůj záměr se zpevnit Eliška.

Poprvé zapózovala v plavkách. Zatím jen v jednodílných. "Plavková sezóna začíná. Zatím se do dvoudílných plavek moc neženu," dodala sebekriticky. ■