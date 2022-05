Monika Trávníčková v negližé, odhalila i břicho: Podívejte se na nejbizarnější módní show Česka

Monika Trávníčková Michaela Feuereislová

Známé dámy totiž předváděly hodně bizarní směsici stylů, ve které by se na českou ulici nebál vyrazit jen někdo velmi odvážný. A nejde o to, že se Monika Trávníčková ukázala v negližé anebo společně s Michaelou Noskovou (39) v jiném modelu ukázaly bříška. V zahraničí zejména pak v Londýně, by možná modely uspěly, nicméně u nás se originalita stále ještě neodpouští.

Na mole se ukázaly také zpěvačky Nikola Ďuricová (27), Leona Šenková (29) nebo Genny Ciatti (30), herečky Pavlína Mourková a Jitky Asterová (62) anebo moderátorka Zuzana Bubílková (70). Zda byste se troufli obléknout jako ony, můžete posoudit podle fotografií. ■