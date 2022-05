Takhle bydlí hvězda Tváře a finalista SuperStar: Zpěvák nás nechal nahlédnout do svého pražského bytu

Martin Schreiner se pochlubil bydlením. Super.cz

„Bydlím tady něco málo přes půl roku. Bydlel jsem v garsonce, chtěl jsem něco většího. Hlavně v době covidu, kdy jsem byl mezi čtyřmi stěnami to nebylo ono,“ řekl Super.cz zpěvák, který je aktuálně spokojený ve dvoupokojovém bytě. „Zařizoval jsem si ho sám a také vděčím kamarádce Berenice Suchánkové, která mi pomohla. Dokonce mi i namalovala obrázek, hodně teď maluje, a to opravdu hezky,“ svěřil se nám Martin s tím, že mu na bytě pomáhala také rodina a tatínek.

Fotky rodičů a přátel má mimo jiné zpěvák rozmístěné všude po bytě. „Mám tady stěnu, která ještě není hotová, ale dávám si na ni fotky s kamarády, chtěl bych ji mít celou pokrytou rámečky,“ prozradil nám zpěvák s tím, že když má čas, tak také s oblibou vaří.

„Podle toho, kolik toho mám pracovně. Když mám míň práce, tak vařím moc rád, a ještě lépe pro někoho, takže když někdo přijde na návštěvu, tak to je nejlepší,“ dodal Martin Schreiner, který je rád, že se domů z centra města dostane za pár minut, a to i kvůli práci v několika divadlech.

„Teď jsme dodělali muzikál Ostrov pokladů, souběžně s tím také s Tomášem Klusem Branický zázrak a teď mě čeká muzikál Okno mé lásky. Na to se těším, protože to bude mnohem větší role, než jsem do teď byl zvyklý. Myslím, že to bude velká práce, ale mám to rád,“ říká Martin, který také pravidelně trénuje zpěv doma. „Sousedi na to zatím nic neříkají a je to v pohodě, nezpívám v noci, ale zatím nikdo nebouchal koštětem do stropu,“ dodal se smíchem zpěvák. ■