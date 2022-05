Co tě nezabije, to tě posílí. Krásná Písařovicová vzpomínala na momenty, kdy si mohla pořádně ublížit

Daniela Písařovicová Michaela Feuereislová

S organizací spolupracuje už víc než čtyři roky. „Toto je strašně hezký počin. Holky mají úžasné nápady. Když mi čas dovolí, tak je vždycky ráda přijdu podpořit,“ řekla Super.cz Daniela, která byla v nově otevřeném terapeutickém centru jako v Jiříkově vidění.

„Je to tady skvělé. Září to tady všemi barvami. Dětem se tady bude líbit,“ míní Daniela a jedním dechem dodává: „Já bych tomuto místu přála co nejméně návštěvníků, což by znamenalo, že za zdmi této nemocnice by nebylo tolik nemocných dětí. A pokud se tady na nějakou dobu vyskytnou, tak je fajn, že se dostanou na chvíli do normálního života.“

Písařovicovou přivedl pohled na nově otevřené hřiště do dětství, které strávila v Jaroměřicích nad Rokytnou. „Zpětně si vybavuji, že jsme řádili hodně na klepadle a maminka nás s hrůzou pozorovala z balkónu. Dost jsme tenkrát riskovali nějaká zranění. Naštěstí v té naší partě k ničemu vážnějšímu nedošlo. Pohyb a sport je podle mě pro člověka velmi důležitý,“ dodala moderátorka. ■