Wow! Vnučka Rudolfa Hrušínského se svlékla pro Playboy. Začalo to jako vtípek, přiznala

Kristýna Hrušínská pózovala pro Playboy. Video: Playboy

Dcera Miluše Šplechtové a Jana Hrušínského se pochlubila ladnými křivkami a přiznala, že se zprvu nápadu pózovat pro pánský časopis doma smáli.

„Pózovat pro Playboy původně začalo jako vtípek, který manželovi (režisér Matěj Balcar) nadhodili producenti z Punk filmu, že by se to hodilo jako propagace filmu Pánský klub. Matěj se zasmál, doma mi to tlumočil a byl docela překvapenej, když zjistil, že mi to vlastně zalichotilo a jsem v pohodě to udělat,“ řekla Kristýna, jež se objeví na stránkách červnového vydání.

„V den focení jsem byla dost nervózní. Je velká zodpovědnost stát se modelkou pro legendární Playboy. Avšak skvělý tým vytvořil příjemnou atmosféru. Cítila jsem se uvolněná a sexy. To mi dodalo odvahu se svléknout a zapózovat, jak mě příroda sama stvořila. Výsledek rozhodně stojí za to! Jsem ráda, že jsem nakonec na spolupráci kývla,“ nelitovala Kristýna Hrušínská, kterou znají diváci mimo jiné ze seriálu Ulice. ■