Postava Haďáka v seriálu ZOO mu přinesla i nepříjemné okamžiky: Opovržení i ohrožení

Šimon Bilina Super.cz

V divadle hraje roky, ale role Haďáka v seriálu ZOO změnila Šimonu Bilinovi život, co se vnímání popularity týče. "Je to vtipné, že jdete po Václaváku nebo do sámošky a ty madam okolo mají nějaký názor. Ale je to i krásné, jsem za to vděčný, ale zbytečně to neprožívám," řekl Super.cz.