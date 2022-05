V 5. měsíci těhotenství předvedla v ultrakrátkých šatech své parádní nohy! 5 kilo navíc má jen v bříšku

Jitka Boho Foto: Tereza Bičáková

Kila navíc na ní zatím vůbec nejsou znát. „Bříško má pět kilo. Už neobleču šaty přes prsa, XS už absolutně nedám, emko je tak ideální. I přes boky jsem přibrala," prozrazuje.

Dodává, že na postavě pracuje i v těhotenství. „Snažím se pořád trošku cvičit, byla jsem docela závislá na dřepování. Snažím se nepřejídat, rozhodně nejím za dva, ale zase se úplně nehlídám, zmrzlinu si dopřeju," upřesňuje.

Termín porodu má na začátku října. Do té doby by ráda stihla s partnerem i dcerou dovolenou. „Chystáme se v červnu do Chorvatska. Ale asi autem. Mám už trošku strach. Budeme ale asi často stavět na malou. To už jsem dopředu hlásila, že to bude samá zastávka," uzavřela s úsměvem. ■