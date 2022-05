Miloše Kopeckého u natáčení známé komedie trápily deprese. Slavný psychiatr mu pomáhal u natáčení a rovnou dostal i roli

Zlata Adamovská a Miloš Kopecký ve filmu Causa Králík Foto: Prima Max

Pro dobrotu na žebrotu

Lukáškovou první klientkou je babička Márová (Marie Brožová, ✝86), která svému synovci Jounovi (Jaroslav Satoranský, 82) půjčila 7,5 tisíce korun. Ten se ale k jejich vrácení nemá. Lukášek kromě toho řeší i další případy, mj. vykradače chat Pastyříka (Pavel Zedníček, 72) nebo žárlivce Vrány (Karel Augusta, ✝62), který bodl svou družku. Vděčná babička Márová se chce advokátovi revanšovat králíkem z domácího chovu, její causa ale nabírá na obrátkách. Ukáže se, že Joun je velký hráč, který se neštítí nasadit do případu všechny zbraně.

Darebák mu nevadil

Režisér Jaromil Jireš (✝65) tak trochu rozboural zavedené tradice. Představitel klaďasů a dobráků Satoranský ztvárnil v jeho filmu arogantního hajzlíka, zatímco Kopecký, který často hrával všelijaké pochybné existence a hochštaplery, se zde objevil jako veskrze kladná figura s vysokým morálním kreditem.

Satoranský o své zkušenosti s Jounem promluvil v Týdeníku Rozhlas: „…snažil jsem se, abych působil vždy co nejvěrohodněji. Občas by si ale člověk chtěl zahrát i toho darebáka. To se mi podařilo, když mě Jára Jireš obsadil do filmu Causa Králík... Hrál jsem v něm hajzlíka Jouna, okrádajícího svoji tetičku. Mohl jsem zde znovu přišlápnout na dobráckou strunu, která ale v Jounově případě nebyla upřímná.“

Kopeckého trápily deprese

Ve filmu si zahrál také známý psychiatr Miroslav Plzák (✝85), který byl ale do role Lukáškova kamaráda MUDr. Drasnara obsazen hlavně kvůli Miloši Kopeckému. Herce totiž krátce před natáčením postihla těžká deprese a natáčení bylo ohroženo – hlavní role mu byla totiž psána přímo na tělo. Kolegové tehdy o jeho vážné nemoci nevěděli, protože ji úzkostlivě tajil.

Z neznalosti věci o něm ale kolovaly fámy, že je nespolehlivý. Kopecký se léčil právě u Plzáka, který mu poradil, ať konečně vyloží karty na stůl. Herec šel tedy s pravdou ven a Jireše pak napadlo řešení. Scény s Kopeckým se posunou o dva týdny, MUDr. Plzák mu bude celou dobu k ruce, a aby prý nepřišel zkrátka, bude mít ve scénáři i menší roli.

Stříbrné plátno ji objevilo pozdě

Hodnou a důvěřivou babičku Márovou, konfrontovanou s arogancí vlastní krve, hrála Marie Brožová, která byla stejně jako Jaroslav Satoranský dlouholetou oporou Divadla na Vinohradech. Během své úctyhodné divadelní dráhy herečka prošla všemi obory milovnic, mladých a silných hrdinek, tragických matek i přirozeně lidských babiček.

Filmaři ji objevili poměrně pozdě, až na prahu její čtyřicítky, což ona sama zdůvodňovala tím, že její „světlé oči by na plátně působily slepě“. Přesto se v letech 1941 až 1945 objevila v řadě zajímavých snímků, mj. Advokát chudých, Turbina, Jan Cimbura (všechny 1941) nebo Řeka čaruje (1945). Po válce vytvářela především různé drobnokresby osudem zkoušených žen. Laskavou a utrápenou babičku si Brožová zahrála i předtím v sociálním dramatu Pavlínka (1974). ■