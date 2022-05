Po skandální facce na Oscarech Will Smith raději prchnul do Indie: Co tam dělá?

Will Smith v Indii navštívil i natáčení bollywoodského snímku. Profimedia.cz

Herec Will Smith (53) se po svém nechvalně proslulém skandálu z letošních Oscarů, kdy po nevhodném vtipu směřovaném na jeho manželku Jadu uštědřil předávajícímu kolegovi Chrisi Rockovi facku, údajně uchýlil k terapiím. Pro Entertainment Today to řekl zdroj z hercova okolí.

Smith se po incidentu stranil, koncem minulého měsíce byl spatřen v Bombaji, kde se podle zdroje časopisu People po dobu několika dní věnoval spirituálnu, józe a meditacím.

Smith navštívil mimo jiné i hinduistické svaté a poutní město Haridvár, kde se účastnil hinduistických rituálů, ceremoniálu Ganga Aarti nebo natáčení bollywoodského snímku Gemini Man.

Nicméně Smith se svou cestou do Indie rozhodně netajil, a naopak s fanoušky sdílel své zážitky včetně fotografií a videí z cest, a to na Instagramu či na facebookovém kanále nazvaném Will Smith’s Bucket List. ■