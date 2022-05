Podívejte se na syna Petra Sepéšiho (✝25): Najdete podobu s tátou?

Petr Belhocine Michaela Feuereislová

Na premiéře minisérie Iveta, která přináší pohled na život zpěvačky Ivety Bartošové (✝48) do roku 1985, kdy byl její velkou láskou kolega Petr Sepéši, nechyběl ani zpěvákův syn Petr Belhocine. Ten svého otce nikdy nepoznal.

Maminka Marie, která zesnulého zpěváka poznala, když pracovala jako prodavačka v obchodním domě Kotva, mu to prozradila až v jeho dvanácti letech. Nikdy se nesetkal ani se samotnou zpěvačkou. Vše znal jenom z vyprávění, hlavně od manažera Tomáše Gottlieba, s nímž se rodina přátelí. "Ani teď nevím, co bych řekl. Přišel jsem se podívat, jak to natočili," řekl Super.cz Belhocine. Ten má příjmení po manželovi své matky, který pracoval jako diplomat.

Do společnosti Petr moc nechodí, z přítomnosti médií a fotografů byl na premiéře pořádně nervózní. Stejně jako z pohledů dalších hostů, kteří studovali jeho tvář, zda najdou podobu se zesnulým zpěvákem. Myslíte, že se mu podobá? Hlasujte v naší anketě. ■