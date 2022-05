Přehlídku oblíbené návrhářky nemohly vynechat: Takhle to seklo hvězdám parketu Šoposké a Černochové i dalším známým dámám

Tatiana Kovaříková Super.cz

"Ta pauza byla strašně dlouhá a měla jsem normálně trému, jako bych začínala," svěřila návrhářka, která přes velký zájem o vstupenky zvolila menší sál, do kterého se vešlo jen sto padesát hostů. "Pravda je, že místa jsme trošku řešili. Naplnila bych větší sál, ale tady se cítím dobře," krčila rameny.

A co se bude podle Táni letos v létě nosit? "Sice jsem v kolekci musela mít i moji oblíbenou černou, ale vidím to na pastelové barvy, lila, barvy do zelenožluta a plisé," míní Kovaříková, která se inspirovala i ve StarDance a zařadila model s třásněmi, který evokoval taneční parket.

