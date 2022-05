OBRAZEM: Těhotná Beyoncé, sexy Miley i skvělý Jackson: Podívejte se na proměny finálového večera Tváře

Finále show Tvoje tvář má známý hlas TV Nova

Už v prvním díle Kopta zabodoval. Na jevišti to rozjel coby frontman legendární skupiny AC/DC. Díky hitu Highway to Hell zvítězil v prvním díle a jeho spanilá jízda pokračovala. Diváky pobavil mimo jiné jako Věra Špinarová nebo Tina Turner. Finálové vystoupení, kdy se proměnil v britsko-indického zpěváka Panjabiho MC, mu zajistilo celkové vítězství.

Skvělé výkony během finálového večera předvedli i ostatní soutěžící. Modelka a moderátorka Iva Kubelková (44) skončila druhá. Ve finále se proměnila v Miley Cyrus a v sexy overalu zpívala na jehlových podpatcích na střeše auta.

Třetí místo získala Monika Absolonová (45), která vystoupila jako Rebecca Ferguson, a to s hitem Never Enough, známým z úspěšného filmu The Greatest Showman. Čtvrté místo pak získala mladá zpěvačka Nikita Machytková, která předvedla skvělé vystoupení coby Michael Jackson.

Na scéně se objevili také bývalí soutěžící. Erika Stárková (37) vystoupila po boku těhotné porotkyně a někdejší soutěžící Evy Burešové (28). Vystřihly si duet Freedom od Beyoncé a Kendricka Lamara.

Na scéně nechyběli asi soutěžící, kteří se nedostali do finále. Herec Saša Rašilov (49) se s kolegyní Denisou Nesvačilovou (30) objevil v čísle z muzikálu Pomáda jako John Travolta a Olivia Newton-John. Český duet z filmu Šíleně smutná princezna si pak vystřihli Denis Šafařík a Martin Carev. Na všechny proměny finálového večera se podívejte v naší galerii. ■