Nejvnadnější česká miss vystavila figuru po třech dětech: V soutěži krásy jí předpovídali, že z ní bude almara

Lucie Šlégrová Foto: archiv L. Šlégrové

Je to sedmnáct let, co Lucie Šlégrová (40), tehdy ještě se svým dívčím jménem Králová, vyhrála titul Miss České republiky. Na své „missí“ období ráda vzpomíná a je vděčná za to, že soutěž vyhrála, už i proto, že v porotě jí kvůli velkému poprsí někteří příliš nefandili.