Dominika Gottová je zpět v Česku: Co nejstarší dceru Karla Gotta přivedlo do Prahy?

Dominika Gottová Foto: archiv D. Gottové

Nejstarší dcera Karla Gotta opět přiletěla do Česka. Dominika Gottová sice trvale žije ve Finsku, kvůli pracovním povinnostem se ale znovu vydala na cestu. Tentokrát přiletěla na několik dní, a to kvůli natáčení písně.

„Jsem v Praze pracovně, mám tady nějaká natáčení. A pak taky schůzku s kamarády nebo maminkou. Mám plný diář až do soboty, kdy odlétám,“ řekla Super.cz Dominika, která se do Česka velmi těšila. Přijet plánovala již před pár měsíci, ale pandemie koronaviru jí to překazila, první cestu tak absolvovala v lednu.

Do Prahy přicestovala jenom na skok. Nejstarší dcera Karla Gotta přiletěla nazpívat německou verzi písně Pro tebe, ve které recituje a italský zpěvák Gabriel Grillotti zpívá.

Poté se vrací zpět do Helsinek, kde žije s manželem Timem Tolkim. Ten je teď pro změnu, prý také pracovně, v USA. „Moc si to tady užívám, plánuji za pár měsíců znovu přiletět,“ dodala Gottová, která pondělní večer strávila na pivu, které miluje. ■