Kráska z Ulice má v seriálu i bráchu. Ukázala nám svoji rodinu, dědeček byl slavný filmový kaskadér

Půvabné Sáře Korbelové je dvacet let. Michaela Feuereislová

„Asi budu prvák opakovat, nemám čas chodit do školy. Zatím se mi nepodařilo najít balanc mezi vysokou školou a prací, jako tomu bylo na gymplu,“ řekla Super.cz. Přitom od třinácti let působí v Divadle na Vinohradech, kde zároveň pracuje i s dětskými herci.

Není divu, že to s hereckým potěrem umí. Její dva mladší bratři také hrají. Starší Eliáš Vyskočil (14) představuje v seriálu Ulice Čendu, se kterým se rozešla spolužačka Anežka (Karolina Lipowská). Devítiletý Oliver Vyskočil získal roli třeba v komedii Mimořádná událost.

„Rodiče s touhle profesí nemají nic společného. Umělecké geny jsme asi podědili po dědečkovi, který s panem Jaroslavem Tomsou a Zdeňkem Srstkou založili první kaskadérskou společnost v Československu. Z ní později vznikla Filmka,“ pochlubila se slavným předkem.

Karel Engel (1940-2018) byl nejen sportovec, zápasník v polotěžké váze, několikanásobný mistr republiky, který zápasil dokonce na Olympijských hrách v roce 1972 v Mnichově, ale také vyhledávaný filmový kaskadér. Zahrál si i v zahraničních snímcích.

Sára (20) po dědečkovi zřejmě zdědila pohybové nadání, protože miluje tanec. Chodí ke kamarádovi Lukášovi Prokopovi na lekce muzikálového tance. Jednu dobu se věnovala i společenskému tanci. Kdyby přišla nabídka do StarDance, neodmítla by? „Určitě bych šla, moc ráda! To je můj dětský sen,“ nadšeně nám přikyvovala.

A zatímco v Ulici její postavu čeká nový životní milník s přítelem Denisem, na otázku, jak to má v soukromí Sára, odpověděla: „Momentálně je to komplikované, nechci to rozebírat.“ ■